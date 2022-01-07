Известный азербайджанец покинул пост главы компании, изготавливающей лимузины для Путина
Российский предприниматель азербайджанского происхождения Адиль Ширинов покинул пост гендиректора Aurus спустя более двух лет работы, врио руководителя назначен Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора, говорится в сообщении компании.
"Адиль Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года. Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. … В настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании", - отмечается в сообщении. В компании также отметили, что Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд".
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс". Компания изготавливает лимузины для президента России Владимира Путина.