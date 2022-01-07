Россия готовится признать Донбасс независимой республикой

В Госдуме подготовили проект постановления о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).

«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной думы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - сказал он.