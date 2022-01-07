Россия готовится признать Донбасс независимой республикой
В Госдуме подготовили проект постановления о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом каналу «Донбасс решает» сообщил депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).
«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной думы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - сказал он.
Тайсаев уверен, что в ближайшее время эта задача будет реализована.
При этом он отметил, что альтернативы Минским соглашениям нет, но Киев делает все для того, чтобы не реализовать эту задачу.
«Они затягивают специально, им нужны эти жертвы, им нужна эта война, потому что это заказ из-за океана. Это же все прекрасно понимают», - сказал Тайсаев.