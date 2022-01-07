В городе Гейчай произошла цепная авария с участием четырех автомобилей, сообщает АПА.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в припаркованные у дороги ВАЗ-2106, ВАЗ-21011 и ВАЗ-2107. Затем автомобиль ударился об электрический столб и въехал в расположенный поблизости магазин.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.