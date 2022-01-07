Пакистан приобрел беспилотники Bayraktar TB2

Пакистан приобрел турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2, передает TRT на русском со ссылкой на известный своей близостью к пакистанской армии портал Pakistan Strategic Forum. Сообщается, что на данном этапе Пакистан закупил одну партию (6 единиц) БПЛА. В рамках всеобъемлющего соглашения, подписанного в середине 2021 года, Исламабад заказал Bayraktar TB2 у Baykar и подписал соглашение с TAI о совместной разработке более крупного БПЛА типа ANKA-S.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надим Раза посетил научно-исследовательский и производственный центр БПЛА Baykar в марте 2021 года.

Пакистан пытается разработать собственные БПЛА. В этом контексте в августе 2021 года Турецкая TUSAŞ и пакистанская NESCOM подписали контракт по разработке и модернизации ударных БПЛА ANKA. Согласно полученной информации, Пакистан уже развернул БПЛА Bayraktar TB2 на приграничных районах с Индией.