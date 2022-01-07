Анкара и Вашингтон обсудили азербайджано-армянские отношения
Процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона. Как сообщает sozcu.com.tr, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном.
Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны.
Была подчеркнута решимость Турции продолжать играть роль в обеспечении мира и стабильности на Балканах, Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.
Кроме того, были обсуждены российско-украинские отношения и последняя ситуация в Казахстане и Боснии и Герцеговине.