Анкара и Вашингтон обсудили азербайджано-армянские отношения

Процесс нормализации турецко-армянских отношений и установление устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона. Как сообщает sozcu.com.tr, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джеком Салливаном.

Во время телефонного разговора обсуждались политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны.