США: Мы никому не позволим закрывать двери в НАТО

Власти США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности, пишет ТАСС.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", - сказала она. Шерман заявила, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации в Украине без предварительных консультаций с руководством страны.

По ее словам, Россия и США на переговорах в Женеве обсудили вопрос о военных учениях в Европе. Шерман подчеркнула, что стороны обсудили "пути установления взаимных ограничений на масштабы военных учений [в Европе] и повышения прозрачности этих учений на взаимной основе". "По нашему мнению, это также станет темой обсуждения на заседаниях Совета Россия - НАТО на этой неделе", - добавила Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.