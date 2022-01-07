России нужны железобетонные гарантии, что Грузия и Украина никогда не станут членами НАТО

России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - цитирует слова Рябкова РИА Новости.

"Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - подчеркнул он.