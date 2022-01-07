«Приглашение зарубежных вооруженных сил – это серьезная политическая ошибка Токаева, и она аукнется ему еще в будущем, в его карьере». Об этом в эфире YouTube-канала «Дождь» заявил бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин.

Экс-премьер отметил, что приглашение ОДКБ было большой политической ошибкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «Вообще-то приглашение зарубежных вооруженных сил – это серьезная политическая ошибка Токаева, и она аукнется ему еще в будущем, в его карьере. Он должен был попытаться привлечь на свою сторону отечественные силы. Алматинцы в прессе пишут, что «власти покинули их», они их бросили. Люди готовы были объединиться в дружины и поддержать порядок в городе Алматы».