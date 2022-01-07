Завтра один из районов Азербайджана останется без газа

В связи с ликвидацией утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления «Огуз-Ягублу», принадлежащем Управлению «Экспорт газа», с 10:00 часов 11.01.2022 года до завершения работ планируется приостановить подачу газа из ГРС «Ягублу». Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Во время проведения ремонтных работ в газоснабжении Огузского района (город Огуз и 24 села района) возникнет временный перерыв. Ремонтные работы планируется завершить во второй половине дня до 17:00.