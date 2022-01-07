В Анкаре вновь заявили о готовности оказать содействие урегулированию ситуации в Украине
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в телефонной беседе с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил о готовности Анкары содействовать урегулированию украинского кризиса.
"В ходе беседы было заявлено, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины", - передает в понедельник турецкий телеканал NTV.