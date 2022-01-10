В Саудовской Аравии открыли первый в мире отель для верблюдов видео
В Саудовской Аравии открыли первый в мире отель для верблюдов. Как пишет Gulf News, более 50 человек обслуживают 120 номеров заведения Rest Assured, где владельцы могут оставить свои «корабли пустыни» под присмотром.
Верблюды – популярные животные в Саудовской Аравии, а сейчас в королевстве проходит шестой ежегодный Фестиваль верблюдов короля Абдул-Азиза.
Персонал гостиницы предлагает уход за животными, уборку за ними и их охрану. Пятизвездочные услуги также включают подачу еды и теплого молока.
Оплата производится за ночь и составляет около 400 саудовских риалов (около 185 манатов - ред.).