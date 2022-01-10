Леонид Швец, автор haqqin.az 10 января 2022, 23:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, наконец, определился с тем, что произошло в его стране несколько дней назад: это была, оказывается, попытка государственного переворота, о чем он и сказал во время онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Еще 8 января по обвинению в государственной измене был задержан Карим Масимов, могущественный глава Комитета национальной безопасности Казахстана на протяжении пяти с лишним лет. До того как занять этот пост, Масимов возглавлял правительство и руководил администрацией президента Назарбаева, был одной из самых доверенных фигур елбасы. Похоже, именно Масимова сделают главным ответственным за погромы, преподнеся как ту самую теневую фигуру, которая тайно вооружала и направляла толпы «мамбетов», крушивших полицейские машины, магазины и административные здания. В осуществлении заговора ему якобы помогали некие не озвученные зарубежные силы.

Очевидно, что ситуацию с массовым выплеском недовольства населения на улицы казахстанских городов постарались использовать в свою пользу различные элитные игроки, и совсем не следует отбрасывать версию, что Карим Масимов надеялся дискредитировать Токаева и сменить его затем на посту президента. Идет ли речь о планомерных действиях или просто глава КНБ постарался умыть руки в сложный момент, переправив удар протестов на Токаева, судить сложно, а вот результат налицо: как раз именно президент переиграл прочих, и не только и не столько Масимова, сколько самого Назарбаева. Ведь именно лидер нации продолжал активно управлять страной, несмотря на формальный отход от власти. Это положение вещей не могло устраивать Токаева, и он использовал нынешний острый политический кризис, как возможность покончить с фактическим двоевластием. Собственно, государственный переворот действительно произошел: елбасы, чье пожизненное пребывание на посту главы Совета безопасности прописано в Конституции, был с этой должности устранен, ее теперь занимает Токаев. Якобы его об этом попросил сам Нурсултан Назарбаев, но проблема в том, что первого президента не видно и не слышно, он не объявился ни во время протестов и погромов, ни уже на этапе наведения порядка. От имени елбасы говорят какие-то другие люди.

Токаев в попытке овладеть ситуацией, когда угрозу представляли не только и не столько люди на улицах, сколько сомнительная лояльность собственных силовиков, обратился за помощью к Владимиру Путину, и тот не отказал. С высокой вероятностью можно предположить, что одним из условий российской поддержки стало требование мягко вывести елбасы из картинки якобы готовившегося госпереворота, ведь поначалу в числе заговорщиков наряду с именем Карима Масимова назывались имена двух влиятельных племянников Назарбаева – Самата Абиша и Кайрата Сатыбалды. Сейчас этот откровенно назарбаевский след немного приглушили. Токаев просто предпочитает не упоминать Нурсултана Абишевича, хотя еще недавно всякое свое важное решение преподносил как результат их совместных консультаций. Сейчас принимаются самые важные в его карьере решения, но уже подчеркнуто без елбасы. Путин, который сам находится в положении национального лидера, сильно растратившего народную поддержку, не может позволить, чтобы массовые лозунги «Старик, уходи!», обращенные к Назарбаеву, были открыто поддержаны Токаевым, хотя такое искушение у того наверняка имелось. Ведь это позволило бы на словах солидаризоваться с возмущенным народом, как президент пытался делать в первые дни протеста, отменив повышение тарифов на газ. Путин не может не видеть в Назарбаеве себя спустя некоторое количество лет, и потому требует к первому президенту Казахстана формального проявления уважения. По последней версии Токаева в погромах участвовали боевики из стран Ближнего Востока и Афганистана. Она выглядит совершенно фантастическим образом, зато позволяет как-то обосновать призвание сил ОДКБ на помощь: дескать, совместная борьба с терроризмом. Как к этому привязать Масимова и отвязать племянников Назарбаева, о русофобии и исламизме которых уже запущены информационные вбросы, не очень понятно, но что-нибудь наверняка придумают.