ООН выразила озабоченность Казахстану из-за фото с силовиками в голубых касках

Организация Объединенных Наций выразила озабоченность властям Казахстана из-за фотографий, на которых, предположительно, некоторые сотрудники сил правопорядка во время последних событий в республике были в голубых касках с символикой ООН. Об этом заявил 10 января на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

"Мы хорошо осведомлены об этом. Мы проверили источник фотографий, на которых, как сообщается, представители сил безопасности были в касках с символикой ООН за последние несколько дней, - сказал Дюжаррик. - <...> Страны, представляющие воинские или полицейские контингенты ООН, могут использовать знаки различия ООН только тогда, когда выполняют задачи в качестве миротворцев ООН в контексте развертывания в рамках операции ООН по поддержанию мира, как это санкционировано Советом Безопасности ООН".

"Мы передали нашу озабоченность постоянному представительству Казахстана по этому вопросу. Получили заверения, что этот вопрос решен", - отметил представитель ООН.