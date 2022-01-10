США призывают силы ОДКБ покинуть Казахстан и отменить приказ Токаева

Власти США призывают силы ОДКБ, переброшенные в Казахстан, покинуть эту страну, когда об этом попросят казахстанские власти, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс, пишет «Интерфакс».

"Они должны покинуть Казахстан, когда его власти попросят об этом", - сказал он на брифинге.