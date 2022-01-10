США призывают силы ОДКБ покинуть Казахстан и отменить приказ Токаева
Власти США призывают силы ОДКБ, переброшенные в Казахстан, покинуть эту страну, когда об этом попросят казахстанские власти, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс, пишет «Интерфакс».
"Они должны покинуть Казахстан, когда его власти попросят об этом", - сказал он на брифинге.
Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с приказом силовикам в Казахстане "стрелять без предупреждения" и призвал правительственные силы проявлять сдержанность в ходе операций.
"Мы обеспокоены потенциальными жертвами в результате возможных нарушений прав человека в ходе операций по восстановлению безопасности", - сказал Прайс.
Отметим, 8 января в своем твиттере на английском языке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал: «Никаких переговоров с террористами, мы должны их убить».