«Присутствие российских войск в Казахстане не должно быть чем-то временным. Это должно быть всерьез и надолго. Политические и юридические инструменты, чтобы такие решения продавить, у нас сейчас есть». Об этом заявил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в беседе с политологом, экспертом по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдасаровым в эфире YouToube-канала «Соловьев».

Семен Багдасаров, поддержав своего собеседника, заявил, что российские войска не могут покинуть Казахстан через 2-3 недели после выполнения задач по обеспечению порядка в Алматы: «Это задача долгая, и при выполнении задач мы должны исходить из интересов РФ. Нам нужно, чтобы господин Токаев принял ряд стратегических решений в области образования, языка, гражданства и много чего другого. Мы должны потребовать у Казахстана выйти из Тюркского совета (имеет ввиду Организацию тюркских государств – ред.). Есть к этому все предпосылки».