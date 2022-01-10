Белый дом: Угрозы Ирана в адрес Трампа недопустимы

Соединенные Штаты считают недопустимыми угрозы со стороны иранских должностных лиц в адрес сотрудников администрации бывшего президента США Дональда Трампа, которые отвечали за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщила 10 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, пишет ТАСС.

Ее попросили прокомментировать угрозы в адрес бывших должностных лиц, отвечавших за военную операцию, в результате которой два года назад был убит Сулеймани. "Мы, конечно, видели, как иранские чиновники публично высказывались о лицах из предыдущей администрации, даже до санкций, введенных в эти выходные. И это недопустимо", - сказала Псаки.

"Как у американцев, у нас есть разногласия по вопросам политики, политики в отношении Ирана и другим вопросам, конечно. Но мы едины в нашей решимости противостоять угрозам и провокациям. Мы едины в защите нашего народа, и мы собираемся защищать свой народ", - добавила она. Пресс-секретарь не уточнила, о каких именно высказываниях идет речь, подчеркнув, что они "были публично высказаны и доступны каждому".