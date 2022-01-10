Эйнулла Фатуллаев, Дубай 02:37

Вопреки умозаключениям скептиков, предначертавших финансовой жемчужине Персидского Залива еще в незапамятные нулевые неизбежный крах, Дубай стремительно превращается в новую технологическую столицу арабского Востока. В комфортном дубайском такси мчимся по гладкому асфальту величественных автострад, под эстакадами надземного монументального метро в сторону нефтеносного Абу-Даби. Город-хайтек – Дубай с каждым днем расширяется по бесконечной песчаной пустыне Руб-аль-Хали… И проходящая в эти дни в Дубае Всемирная выставка Экспо-2020 превратила уникальный мегаполис в инновационную площадку Большого Востока. Дубай – больше не врата пустыни, мы подъезжаем к вратам четвертой промышленной революции. - Оглянись вокруг, посмотри на бурное строительство, - обращаюсь к своему визави, бывшему журналисту и нынешнему советнику главы Госагентства по развитию туризма Кенану Гулузаде. - Пустующие квартиры, но они продолжают строить. Я с 2006 года слышу о мыльном пузыре – сегменте недвижимости Дубая. Нет спроса, но они продолжают строить. Лучший аргумент против доводов азербайджанских чиновников, опровергающих старый, как мусульманский Восток, аксиому: строительство – это локомотив экономики.

Кенан оглядывается. Но возвращается к главному событию дня – с 9 января на площадке Всемирной выставки ЭКСПО, события неестественного и беспрецедентного по своей исторической значимости и инновационному прорыву, начинаются смотрины азербайджанской туристической индустрии. Кенан увлеченно и эмоционально рассказывает о грядущих в постпандемийный период планах развития туризма. Что говорить о призрачной постпандемийной вехе, если азербайджанское правительство в условиях отчаянной борьбы с напастью начало борьбу за каждого туриста. Кенан так и сказал: «Мы будем драться за каждого туриста». Я понимаю, что Госагентство по развитию туризма лелеет надежду на большое возвращение арабов в Азербайджан. «Ведь это позволило туристической индустрии вырваться в главный после нефтепромышленности источник дохода бюджета страны!», - констатирует К.Гулузаде… Но на горизонте маячат горящие огни большого города. Почти за семь лет правительству ОАЭ удалось возвести новый мегаполис, охваченного рамками Экспо. Ровно семь лет назад Эмираты получили право на проведение исторической традиционной выставки, и сегодня на территории в 438 га пустыни простирается город будущего, мегаполис завтрашнего дня.

Задаюсь вопросом: какая футуристическая сцена и ирреальная композиция достанется в наследство человечеству и будущим поколениям после эмиратской выставки? Ведь 167 лет истории выставки подарила человечеству Эйфелеву башню в Париже, сюрреальный Атомиум в Брюсселе, смотровую площадку Спейс-Нидл в Сиэтле… Захожу в ворота столицы четвертой промышленной революции. Сразу же поражает философский подход к онтологической природе времени. В этом трехмерном пространстве – оазисе промышленной технологии не существует объективного течения времени. Будущее уже наступило, а настоящее переплелось с прошлым. Изгибистые проходы и дорожки ведут к садам, которые напоминают людям о вечной природе, ставшей жертвой научной революции и века технического прогресса. И павильон Азербайджана, крыша которого выстроена в форме листка, а ландшафт украшают экзотические шушинские цветки «Харыбюльбюль» и истребленные газели, символизирует вдохновение природой.

И наш павильон гармонично сливается с выстроенной южнокорейцами постройкой, напоминающей о наступлении декарбонизации – новой низкоуглеродной экономики. Азербайджанский листок берет энергию с Солнца и пытается выжить. И он, безусловно, выживет лишь благодаря солнечной энергетике, которую отождествляет собой еще одна высокотехнологическая страна – Южная Корея… Издалека бросается в глаза творчество гения современной архитектуры, автора эстетического облика Валенсии и Барселоны – Сантьяго Калатравы, построившего павильон Эмиратов в виде крыльев сокола. Да, этот сокол гордо поднял крылья над всем миром, «объединяя умы и создавая будущее». Именно этот слоган выражает могущество нового Аль-Васла – древнее название Дубая, что в переводе с арабского означает «связь». И площадь Аль-Васл в центре выставки – изумительное архитектурное произведение, которое несомненно и станет символическим знаком технологической революции на Востоке. Что же предлагает Дубай в своей попытке изменить мир и человека? На территории выставки – более 150 роботов, предвосхищающих наступление эпохи автоматизации и полного вывода человека из управления техническим процессом. А пандемия, еще раз напомнившая о наступлении на цивилизацию блуждающих вокруг нас микроорганизмов, ускорило не только разработку, но и реализацию мультисенсорных программ. Приятно удивило всеобщее внедрение в азербайджанском уголке мультисенсорных экранов при поддержке 5G.

Дубай показал миру и капсулу Hyperloop. Это не футуристический проект, а реальность и уже через 10 лет пассажиры этого поезда нового тысячелетия будут добираться из Дубая в Абу-Даби всего за 12 минут, развивая скорость до 1200 км/ч! Наблюдая за этой капсулой, я почему-то ушел с мыслями к советским рельсам на дороге Баку – Сумгаит, по которым сейчас следуют современные швейцарские поезда… Как же удивили летучие голландцы, предложив современному человечеству, который все больше не справляется с проблемой засухи, технологию извлечения воды из воздуха. И даже в пустыне! Построенная на основе возобновляемой энергии технология может извлекать из воздуха 800 литров воды! Здесь же демонстрируются новые проекты умных городов. Тех, которые мы собираемся построить в Карабахе. Разработаны даже «умные зеркала»! Представьте себе, в 2050 году люди смогут закупать «интеллектуальные зеркала». Установив их у себя дома, люди получат возможность диагностировать состояние здоровья без врачей. Повсюду «умная бытовая техника»… Неоновая подсветка, дроны будущего поколения, жидкокристаллические экраны гигантских размеров.

А ведущие компании ІТ-индустрии – IBM, Microsoft, Google и Intel начали разработку специальных квантовых компьютеров, которые будут за доли секунд решать сложнейшие задачи в области химии, биологии, медицины. 198 стран мира показывают не только свой потенциал, но и рассказывают о своей национально-культурной идентичности. И на этой стезе не менее других предстал и преуспел Азербайджан. В поделенном на три части мегаполисе, Азербайджан занял место в секторе устойчивого развития. Баку приобщается к технологиям, которые помогают планете стать чище. В азербайджанском павильоне сложилась замечательная команда молодых ребят, которые на различных языках рассказывают сотням и тысячам туристов о чудесах Азербайджана. У входа выстроилась большая вереница туристов. Все спешат постучаться в нашу дверь. Ровлан Алиев, Нигяр Рагимли, Лейла Махмудова и многие другие раскрывают потенциал реального Азербайджана: здесь и наша великая победа в Шуше с многообещающими туристическими возможностями Карабаха и своего рода архитектурный этернализм, связь времен, о котором мы рассуждали в самом начале, наши истоки – Старый Баку и новое величие – алиевский хай-тек. Баку отвечает концептуальной тематике «устойчивого развития» – это город-сад. Но перед потенциальными туристами открывается весь потенциал Азербайджана с его 11 климатическими поясами. Нахчыван, Ширван, Ленкорань, Гусары… Лоск первосортных отелей, заманчивый гастрономический тур, лыжный курорт, езда верхом, автомобильный тур по освобожденному Карабаху, исцеление в Нафталане… Дубай открыл свои двери всем туристам и принял вызовы пандемической угрозы, с которой надо научиться жить. Баку берет пример с Дубая, открывая возможности для главного туристического потенциала – арабского мира. Устремляю свой взгляд в сторону другого сектора: «возможности» (Opportunity). «Что символизирует эта часть будущего города в нашем мире?» – спрашиваю 24-летнюю сотрудницу Госагентства по туризму Лейлу Махмудову. «Возможности – огромный спиральный навес-свиток, сплетенный из прочного каната, основная идея сектора – человек и его попытки изменить мир», - отвечает Лейла.

Азербайджан мог бы оказаться и в этой части мегаполиса будущего. Ведь Азербайджан – эта та самая страна, упорный последователь политической философии Неприсоединения, которая жаждет изменить мир. Не так ли? Так, просто, мысли вслух. «Вы не хотите попробовать дюшбере? (национальное азербайджанское блюдо – Э.Ф.)», - улыбаясь, спрашивает менеджер павильона Ровлан Алиев. Слова Ровлана ласкают слух. Из мультисенсорных экранов пробивается прошлое – изысканный мугам, узоры на Сарпуше, рисунки на камнях Гобустана… Элементы Гобустанских рисунков донесли до Дубая. Если британцы скрепили новый мир с прошлым узами своей средневековой поэзии, то Азербайджан выразил достижения времен языком искусства. Еще одно примечательное впечатление: многие страны самовыражаются путем монументализма и зрелищности. А у Азербайджана концептуально-тематический выбор. Особенно запомнился павильон Саудовской Аравии, которая под влиянием вестернизации МБС бросилась в след непревзойденным Эмиратам.