Президент Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Основная миссия миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДБК) в Казахстане успешно завершена, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, он займет не более 10 дней.

Во время выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) президент Токаев рассказал, что ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», - цитирует его РИА Новости.