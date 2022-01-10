Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова на 2 месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что его подозревают в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Масимов был задержан на следующий день после его отставки. Согласно действующему в стране законодательству, Масимову инкриминируется «государственная измена». Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Масимов дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007–2012 и 2014–2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.