Как события в Казахстане влияют на цену нефти

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с ее экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов, передает российское издание Прайм.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent растет на 0,43%, до 81,22$ за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 78,73$.

По мнению газеты The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев ее поставок из Казахстана. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города. Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.