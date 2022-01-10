Новый скандал с Борисом Джонсоном

В Британии разгорелся новый скандал с участием премьер-министра Бориса Джонсона. Журналисты BBC и телекомпании ITV утверждают, что он принимал участие в вечеринке на Даунинг-стрит, 10 в мае 2020 года, то есть в момент, когда в стране действовал жесткий локдаун в связи с пандемией коронавируса.

Судя по документам, которые получили репортеры, администрация британского премьер-министра проводила пикник для 100 сотрудников на поляне около официальной резиденции премьера и призвала их приносить выпивку с собой. Сообщается, что пришли около 30 человек, в том числе Джонсон и его тогдашняя невеста (а теперь жена) Кэрри.

Борис Джонсон не хочет отвечать на вопросы об этой вечеринке, ссылаясь на то, что она уже стала предметом расследования. Делом также заинтересовалась лондонская полиция.

По мнению экспертов, эта история - очередной удар по репутации Джонсона, рейтинг которого среди избирателей и так падает рекордными темпами, передает BBC.