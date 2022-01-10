В Кюрдамире грузовик насмерть сбил пешехода
В Кюрдамирском районе грузовой автомобиль марки "КамАЗ" сбил переходившего дорогу пешехода, передает Report.
Согласно информации, инцидент был зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Сыгырлы.
Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Тело для обследования было передано в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.
По факту проводится расследование.