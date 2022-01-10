Пекин опровергает: Назарбаев не в Китае

Сообщения о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае, являются ложными, заявили в пресс-службе МИД КНР.

Ранее СМИ распространили информацию, что Назарбаев якобы улетел в Китай.

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», – заявили РИА Новости в китайском МИД.

Отметим, что на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны.