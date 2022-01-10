Армянские СМИ: Анашкина в Карабахе сменит Волков

Вновь сменился командующий российскими миротворцами в Карабахе. Издание «Спутник Армения» утверждает, что временно размещенный в Карабахе миротворческий контингент возглавит генерал-майор Андрей Волков.

Ранее Волков был заместителем командующего контингентом с ноября 2020 года по май 2021 года, когда миротворцев возглавлял генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Напомним, что российскими миротворцами в Карабахе с сентября прошлого года командует Геннадий Анашкин.