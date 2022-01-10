В азербайджанской армии cостоялись командно-штабные учения на местности.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что поднятые по учебно-боевому сигналу подразделения были сосредоточены в назначенных районах и приведены в состояние боеготовности c развертыванием на территории органов управления.

Основная цель проведения учений состоит в совершенствовании деятельности штаба и взаимодействии между подразделениями при приведении воинской части в различные состояния боеготовности, а также повышении навыков командиров по управлению подразделениями в бою и умений оперативного принятия решений.