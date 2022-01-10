Россию заподозрили в желании восстановить СССР

Отправка российских войск в Казахстан в рамках ОДКБ стала четким сигналом Западу. По мнению обозревателей The Wall Street Journal, это решение показало, что Москва не потерпит угроз своей «незыблемой сфере влияния» на постсоветском пространстве.

С точки зрения обозревателей газеты Россия последние 15 лет всячески пытается заново утвердить свою гегемонию в регионе, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой».

По версии обозревателей издания, Москва вмешивается в дела Грузии, Беларуси, Украины, а теперь и Казахстана, чтобы приблизить эти государства к себе и подавить инакомыслие, связанное с разворотом в сторону Запада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет восстановить сферу влияния над странами, которые раньше были частью СССР.