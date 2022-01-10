В Баку школьнику нанесли ножевые ранения реакция мвд
В Сабаильском районе столицы 17-летний Джамиль Гасанов получил ножевые ранения в результате драки. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, подростка от смерти спасли сдавшие кровь в больнице сотрудники правоохранительных органов.
По факту в районной полиции возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий Нихад Фархадов (2004 года рождения) был задержан в качестве подозреваемого.
Отметим, что пострадавший Дж.Гасанов является учеником 11-го класса полной средней школы №162.