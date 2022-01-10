За последний год в Клинический медицинский центр (КМЦ) госпитализированы 939 беременных женщин и рожениц, инфицированных COVID-19, из них 260 были в критическом состоянии. Об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.

Среди обратившихся пациентов с коронавирусом 903 беременные женщины, 36 рожениц. Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти жизни 20 из 260 беременных женщин, которые были помещены в центр в тяжелом состоянии. Из 903 беременных, зараженных коронавирусом, 287 родили детей в Клиническом медицинском центре. 7 живорожденных детей впоследствии умерли из-за легочной недостаточности.