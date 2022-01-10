«Переждать поганую коллизию»: известный писатель уехал из России

Известный писатель Виктор Шендерович, внесенный Министерством юстиции России в список «иностранных агентов», заявил в своем Facebook, что уехал из России.

«Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике на потеху всей этой братве, или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи… Разумеется, отъезд – это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался… Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы», - написал Шендерович.

Он добавил, что принял подобное решение из-за требования бизнесмена Евгения Пригожина завести на него уголовное дел о клевете.