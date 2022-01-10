Почему объединились две госструктуры?

Что же подтолкнуло Министерство цифрового развития и транспорта пойти на объединение именно этих двух структур?

Именно данные задачи и были прописаны в указе президента Азербайджана от 27 апреля 2021 года о совершенствовании управления в сфере цифровой трансформации, в котором особый акцент был сделан на развитие правительственных облачных технологий, способных дать новый толчок для внедрения таких направлений, как Big Data (Большие данные), Smart City (Умный город) и Smart Village (Умное село).

Правительство Азербайджана уже более 5 лет ставит развитие телекоммуникационного и цифрового сектора на приоритетные позиции. Сегодня перед правительством, в частности перед Министерством цифрового развития и транспорта, стоит новая задача - не только объединить большинство цифровых услуг со стороны государства в единое целое, но и предоставить основу для цифровой трансформации всех аспектов жизнедеятельности гражданского общества.

В последние годы в Азербайджане наблюдается тенденция взаимного поглощения государственных структур по направлениям, имеющим важнейшее стратегическое значение для страны. Такие объединения несут позитивные изменения и оптимизируют процесс управления ресурсами. Очередное важное слияние произошло между двумя госучреждениями, функционировавшими в составе Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В международной практике существует множество примеров, когда слияние двух и более государственных организаций приводило к положительным тенденциям и становилось фактором развития конкретного направления. В азербайджанской практике это происходило в случаях, когда несколько структур вели параллельную деятельность в одном направлении. Это позволяло объединить имеющиеся ресурсы и оптимизировать управление ими. В ситуации с объединением Информационно-вычислительного центра и ООО AzInTelecom мы наблюдаем работу двух разных специализированных структур, чья деятельность лишь пересекается по некоторым аспектам.

За годы работы Информационно-вычислительного центра граждане Азербайджана получили доступ к цифровизации документоборота, проведению оплат с использованием новейших финансовых технологий, стали обладателями цифровой и биометрической подписи, защищенной двойной аутентификацией, а также смогли управлять данными своих мобильных номеров через единое информационное окно.

В свою очередь AzInTelecom за короткий срок стал ведущим провайдером дата-услуг на территории страны. Проекты организации по предоставлению облачных технологий позволили бизнес-сектору страны не беспокоиться о сохранности данных, увеличивая при этом скорость и качество предоставляемых услуг с возможностью развертывания собственных технологических решений на базе AZCLOUD.

Рассматривая деятельность обеих организаций, становится ясно, что обе структуры дополняют друг друга. Их слияние позволит перенести цифровые ресурсы ИВЦ на базу облачных мощностей и тем самым сделать государственные услуги еще более качественными и комфортными. Помимо этого, управление объединенными структурами станет более централизованным и позволит принимать важные решения за более короткие сроки, сконцентрировав лучших специалистов для выполнения целей цифровой трансформации, продвигаемой государством.

Большие данные, проходящие через вновь созданную организацию, позволят правительству анализировать актуальные тенденции в обществе, быстро выявлять проблемы и принимать меры по их разрешению. Слияние откроет путь для развития концепции «Открытых данных», в которых будет отображаться вся необходимая статистика для создания новых технологический решений и продвижения технологий «Умного города» и «Умного села».

По сути, мы наблюдаем создание единой цифровой облачной государственной экосистемы, в которой каждый гражданин имеет возможность создать свою цифровую подпись, получить доступ к государственным или банковским услугам, подписывать удаленно любые документы, хранить их в защищенном облачном хранилище и иметь доступ к ним в любой точке мира. Помимо этого, каждый гражданин становится участником развития данной экосистемы, предлагая свои идеи напрямую государственным структурам.

Данный подход прекрасно вписывается в концепцию внедрения цифровой трансформации, о совершенствовании управления которой говорилось в указе президента Азербайджана от 11 октября 2021 года. Постепенный переход государственных услуг на цифровые носители с использованием облачных технологий позволит сделать систему управления ресурсами более гибкой, процесс работы более устойчивым, прозрачным и защищенным.

Именно поэтому факт объединения Информационно-вычислительного центра и ООО AzInTelecom станет, по нашему мнению, знаковым событием и очередной мерой для реализации политики цифровой трансформации, что впоследствии привлечет другие государственные органы и частные структуры к переходу в облачное пространство.