Главы МИД Организации тюркских государств обсуждают Казахстан
Началось экстренное заседание глав МИД Организации тюркских государств, на котором обсуждается ситуация в Казахстане.
Встреча проходит в формате видеоконференции. Азербайджан на мероприятии представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Напомним, что Организация тюркских государств на сегодняшний день объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в ее деятельности участвуют Туркменистан и Венгрия.