Волонтеры в помощь бакинским транспортникам

В третьей программе, которая была реализована в 2021 году, заявку на участие подали 400 человек. По сравнению с предыдущими годами количество заявителей на программу “Волонтеры на транспорте” увеличилось в два раза.

В целях расширения волонтерского движения в Азербайджане, содействия развитию молодежи путем пропаганды доброты в обществе Бакинское транспортное агентство три раза подряд выполняло программу "Волонтеры на транспорте".

33 из них были удостоены звания "Волонтер на транспорте" и награждены. В прошлом году для волонтеров было проведено 10 тренингов и презентаций, организовано 5 поездок. За отчетный период было проведено 22 просветительских мероприятия с участием волонтеров. Четыре волонтера, участвующие в программе, получили постоянную работу в Бакинском Транспортном Агентстве. Отличившиеся активностью два участника были удостоены звания "Волонтер года".

В настоящее время БТА объявило прием волонтеров в 4-ю программу "Волонтеры на транспорте".

В поддержку деятельности, осуществляемой агентством в области мобильности, доступности и безопасности города Баку, лица в возрасте до 18 лет, желающие развивать свои знания и навыки в соответствующей области, должны заполнить форму резюме до 31 января 2022 года [email protected] они могут отправить его на адрес электронной почты.

Отобранные участники будут приглашены на этап собеседования, волонтеры, прошедшие этап собеседования, будут уведомлены об этом по электронной почте.