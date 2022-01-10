Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:14

Состоявшаяся вчера, 10 января, внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ показала постсоветскому пространству, что эта организация на волне казахстанских событий родилась во второй раз. Но в весьма пугающей форме. Версия о «террористических атаках» на Казахстан и «вмешательстве извне» была окончательно закреплена на высшем уровне. Реальность произошедшего может быть совершенно иной – ОДКБ теперь это совершенно не интересно. Приговор вынесен, новые цели ОДКБ назначены – тема закрыта.

Касым-Жомарт Токаев пообещал представить на суд мировой общественности «дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны». Владимир Путин заявил, что «мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций» - и это главное, что теперь будет определять усилия Организации на постсоветском пространстве. Настоящей целью ОДКБ является теперь подавление массовых протестов и сохранение у власти текущего состава руководителей этой организации, тех элит, которые правят сейчас в государствах-участников. И выступления против них – страшная крамола, международный терроризм и вообще государственная измена. Мало кого смутило то обстоятельство, что сам Токаев буквально несколько часов назад удалил из своего твиттера сообщения о том, что общее количество нападавших составляло 20 тысяч человек и они были хорошо организованы, а некоторые — говорили на иностранном языке.

Как и о том, что террористы пытались напасть на Алматы не менее шести раз. Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. «Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить», - писал он всего два дня назад. Теперь эти слова зачищены. Но кому это интересно, не так ли? Что примечательно, нынешняя сессии была весьма неуютной для некоторых ее участников. Президент Киргизии Садыр Жапаров, пришедший к власти на волне народных протестов и государственного переворота, вообще уклонился от присутствия на ней, выставив вперед премьера страны.

Его коллега по способу взлета к вершинам, армянский премьер Никол Пашинян такой возможности по протоколу не имел, но чувствовал себя некомфортно, а потому ограничился лишь общими заявлениями, проще говоря – пустословил, всячески избегая конкретных формулировок. Зато другие лидеры ни в чем себе не отказывали. Рахмон привычно жаловался на тяжелую жизнь и рассказывал о концентрации афганских боевиков на границах Таджикистана. Причем делал это убедительно настолько, что встретил полное понимание у лидера Белоруссии. «Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже», - заявил он.