В США рекордные 1,35 миллиона новых случаев ковида за сутки

10 января в США за сутки зарегистрировали 1,35 миллиона новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщило Reuters, ссылаясь на собственные расчеты. Это максимальный суточный прирост, когда-либо зарегистрированный в мире за все время пандемии.

Предыдущее максимальное значение зафиксировали 3 января, когда в США выявили 1,03 миллиона новых случаев. Агентство отмечает, что каждый понедельник в США регистрируют большее число случаев, поскольку некоторые штаты не сообщают о новых случаях в выходные.

Число людей, госпитализированных в США с коронавирусом, также достигло максимального значения за все время пандемии. По данным Reuters на 10 января, за сутки госпитализировали больше 136 тысяч человек. Рост заболевших и госпитализированных связывают с распространением варианта коронавируса омикрон, из-за которого в США перегружены больницы по всей стране.