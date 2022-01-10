В Латвии задержали российских шпионов

Служба государственной безопасности Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении Москве не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики, передает агентство LETA.

По информации издания, данные лица были задержаны в рамках расследования двух уголовных дел еще в прошлом году.

Спецслужбы Латвии утверждают, что они встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Обоим присвоен статус подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.