Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации отчиталось о работе в 2021 году

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в прошлом году назначило инвалидность и связанные с ней социальные выплаты 62 тысячам человек. Таким образом, в 2021 году число лиц, получивших инвалидность, по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем в два раза. Об этом было заявлено на совещании, посвященном итогам деятельности агентства в прошлом году и задачам на будущее.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что в ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что обеспечение объективности и прозрачности, справедливого подхода к оценке инвалидности всегда находится в центре внимания. Он также отметил, что особое внимание уделяется оценке инвалидности военнослужащих, раненных в Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы.