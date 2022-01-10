Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации отчиталось о работе в 2021 году
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в прошлом году назначило инвалидность и связанные с ней социальные выплаты 62 тысячам человек. Таким образом, в 2021 году число лиц, получивших инвалидность, по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем в два раза. Об этом было заявлено на совещании, посвященном итогам деятельности агентства в прошлом году и задачам на будущее.
В пресс-службе Минтруда рассказали, что в ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что обеспечение объективности и прозрачности, справедливого подхода к оценке инвалидности всегда находится в центре внимания. Он также отметил, что особое внимание уделяется оценке инвалидности военнослужащих, раненных в Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы.
Было отмечено, что уже 2 515 военнослужащим, раненным в ходе Отечественной войны, присвоена инвалидность, им предоставляется ежемесячная президентская пенсия, а также пенсия или пособие по инвалидности. Кроме того, 184 военнослужащих были обеспечены современными высокотехнологичными протезами 4-го поколения.
В прошлом году лицам с инвалидностью было предоставлено 48 тысяч реабилитационных средств, это на 37,1% больше аналогичного показателя предыдущего года. Средствами реабилитации обеспечены 8716 человек, из них 1200 человек получили инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. В прошлом году услугами реабилитационных учреждений агентства воспользовались 9 325 человек.
На совещании было также отмечено, что в скором времени будет открыт Шамкирский детский реабилитационный центр. Обсуждены вопросы повышения эффективности и прозрачности оценки инвалидности, подготовки к применению новых критериев в определении инвалидности, разработки программы практического обучения в этой области