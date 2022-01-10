В Казахстане арестовали журналиста за освещение протестов
Редактор сайта Аltaynews.kz Дарын Нурсапар арестован за освещение митинга, сообщает orda.kz.
Журналистам холдинга "ШыгысАкпарат" Восточного Казахстана руководство запретило ходить на митинги. Тем не менее редактор сайта «Алтай ньюс» Дарын Нурсапар счел своим профессиональным долгом осветить чрезвычайные события в городе. 5 января он сделал съемки митинга в Усть-Каменогорске и выложил видео на своей странице в Facebook, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".
По словам его коллег, 7 января к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов и «забрали». 9 января вышло решение суда.
Нурсапара привлекли к ответственности по статье 488 ч. 6 КоАП РК (участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния). Журналиста арестовали на 15 суток.