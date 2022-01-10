В Азербайджане с целью предотвращения травм и гибели птиц в результате контакта с воздушными линиями электропередач, а также для защиты самих этих линий на опорах ЛЭП устанавливаются специальные устройства. Об этом говорится в сообщении Центра по связям с общественностью и прессе ОАО «Азерэнержи».

В рамках проекта, реализуемого ОАО «Азерэнержи» при поддержке Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов, на воздушные линии, проходящие через Геранбойский, Евлахский, Бардинский, Агджабединский, Сальянский, Масаллинский и Уджарский районы, будут установлены специальные устройства в виде конуса из полимера. На следующем этапе планируется установка таких устройств и в других регионах Азербайджана.

В ОАО «Азерэнержи» сообщили, что проект реализуется с целью предотвращения незаконной охоты и гибели птиц в результате контакта с линиями электропередач. Птицы касаются линий электропередач при полете или приземляются на столбы, в результате чего их бьет током.

«В Азербайджане случаи поражения птиц электрическим током и аварии на линиях наблюдаются в основном во время сезонной миграции птиц в безлесных районах на линиях электропередач 110-330 кВ. К сожалению, поражения электрическим током часто случаются среди крупных птиц, в том числе хищных, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Яркий и блестящий цвет установленных в рамках проекта устройств и их форма, не позволяющая птицам вить гнезда на столбах, защищет как самих птиц, так и линии электропередач от такого неблагоприятного воздействия», — говорится в сообщении ОАО.