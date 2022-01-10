«Азеригаз» отправляется с «Открытым микрофоном» в Закаталу

Производственное объединение «Азеригаз» всегда внимательно относится к выполнению возложенных на него задач по развитию предпринимательства в стране. На этот раз встреча руководства ПО с предпринимателями в рамках акции «Открытый микрофон» состоится в Закатальском районе, сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.

Руководители ПО "Азеригаз" ответят на интересующие предпринимателей вопросы на акции, которая состоится по адресу: город Закатала, улица Низами, 9 (напротив Дома культуры).

13 января с 15:00 до 17:00 «Передвижная приемная» будет в распоряжении местных жителей. Любые предложения и проблемы будут разъяснены на месте, а также приняты соответствующие решения.