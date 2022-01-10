Экс-глава МИД Польши жестко ответил Лаврову

«Вы, скорее, были серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз — дадим по яйцам».

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал евродепутат и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова об «осиротевших» после исчезновения организации Варшавского договора и распада Советского Союза землях.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если полезете ещё раз — дадим по яйцам», - написал Р.Сикорский.