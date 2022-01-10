Кремль коснулся темы попытки госпереворота в Узбекистане

«Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее о потенциальном риске государственного переворота в Узбекистане сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», - отметил представитель Кремля.