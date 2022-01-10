Шойгу опровергает Токаева: войска уйдут после стабилизации
Решение Казахстана о выводе военного контингента Организации Договора о коллективной безопасности является прерогативой республики, Россия не будет вмешиваться. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал представитель Кремля.
Отметим, что ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.
В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня, что военные ОДКБ будут выведены из Казахстана после полной стабилизации обстановки в этой стране. «Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», - сказал глава Минобороны РФ. Сейчас, по словам Шойгу, силы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты Казахстана.