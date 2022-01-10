Шойгу опровергает Токаева: войска уйдут после стабилизации

Решение Казахстана о выводе военного контингента Организации Договора о коллективной безопасности является прерогативой республики, Россия не будет вмешиваться. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал представитель Кремля.