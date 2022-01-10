Джейхун Байрамов: Азербайджан верит в мудрость народа и правительства Казахстана

«Азербайджан с тревогой наблюдает за текущей ситуацией в братском Казахстане. Печально, что события прошедшей недели привели к человеческим жертвам. В связи с этим мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, их близким и всему казахскому народу, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Об этом, выступая на экстренном заседании глав МИД членов Организации тюркских государств, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что Баку выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона.

«Нельзя оправдывать насилие, незаконное использование силы, подрывающее общественный порядок и угрожающее фундаментальным правам человека и свободам граждан. Мы верим в мудрость народа и правительства Казахстана и надеемся, что страна, не рискуя своими высокими достижениями после восстановления независимости, урегулирует ситуацию», - сказал министр Байрамов.