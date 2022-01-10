Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским
12 января делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхом уль-ислам Аллахшукюром Пашазаде отправится с визитом в Ватикан, сообщили в пресс-службе УМК.
В состав делегации вошли представители действующих в Азербайджане религиозных конфессий – глава общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров и апостол-префект Римской католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.
Визит глав религиозных конфессий Азербайджана состоится по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска и продлится до 17 января.
В ходе визита азербайджанской делегации запланированы встречи с лидером мировых католиков - Папой Римским Франциском, а также с рядом высших должностных лиц Святого Престола.