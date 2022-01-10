Кремль объяснил отъезд Шендеровича попыткой уклониться от судебного преследования

В Кремле считают, что отъезд писателя Виктора Шендеровича из России связан не с внесением его в реестр СМИ-иноагентов, а с возможностью того, что в его отношении будет возбуждено уголовное дело, и является попыткой уклониться от разбирательства в судах, пишет «Интерфакс».

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что наименование «иностранным агентом» не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. То есть - ни в чем. Поэтому это не может быть связано с этим», - убежден Песков.

Он добавил, что, если он правильно понял сообщения СМИ, «там речь идет о том, что в свое время он (Шендерович) совершил какие-то или высказывания или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде».

«И, по всей видимости, (это) просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде от претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», - заявил Песков.