Красочный и динамичный клип представляет азербайджанскому зрителю совершенно новый формат и позволяет окунуться в визуальный мир, соединяющий в себе яркие и стильные образы Ройи.

Устройство с передовыми технологиями нагревания табака - glo™ в коллаборации с народной артисткой Азербайджана Ройей, придав новое дыхание популярной песне певицы Bu Gecə, выпустил ремейк хита под названием Sərbəstlik x Kontrol.

Благодаря современной технологии нагревания табака – glo™, который содержит до 90-95% меньше токсичных веществ, одним касанием обеспечивает 100%-ное насыщение табаком. Новые девайсы glo™ hyper+ позволяют свободно выражать свой стиль с помощью оригинального дизайна и различных цветовых гамм. Основываясь на этих уникальных особенностях glo™, Ройя объединяет концепции контроля и свободы в клипе.

В клипе, наблюдая за различными образами Ройи, зритель узнает её историю, в которой она становится более раскрепощённой в каждой из представленных условных комнат.

Свою коллаборацию с glo™️ Ройя описывает следующим образом: «glo™️ сочетает в себе контроль и свободу так же, как и я».

Смотрите прямо сейчас самый ожидаемый клип Ройи Bu Gecə (Sərbəstlik x Kontrol).