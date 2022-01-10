«Дикий Арман» арестован на два месяца
Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева («Дикий Арман») санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.
Отметим, 7 января департамент полиции Алматы сообщил, что в ходе спецоперации был задержан Арман Джумагельдиев и пятеро его сторонников. В ведомстве заявили об изъятии у них 4 полуавтоматических пистолетов разных калибров, боекомплектов, холодного оружия и бронированного автомобиля.