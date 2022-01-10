Минобороны Армении о 21-летней помощнице министра: У нее большой жизненный опыт

«Если верить СМИ, то в ведомстве идут кадровые погромы, но на самом деле это не так, нельзя называть погромами несколько изменений», - сказал А.Саркисян.

«У нее может быть большой жизненный опыт». Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, комментируя назначение 21-летней Мане Маркосян помощницей министра обороны, сообщает Sputnik Armenia

На вопрос, соответствует ли должности не имеющая военных знаний 21-летняя Маркосян, замминистра ответил, что это не имеет значения: «Никаких проблем отсутствие таких знаний у помощника министра обороны создать не может».

Мане Маркосян была помощником Сурена Папикяна в его бытность вице-премьером, а теперь она заняла аналогичную должность уже в оборонном ведомстве.