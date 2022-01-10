Миллиардер Фархад Ахмедов в день рождения сына помог всем семьям шехидов и ветеранов Гейчая и Исмаиллы

Как сообщает haqqin.az , на этот раз благотворительная акция началась в Новый год и День солидарности азербайджанцев мира и продолжалась до 8 января – дня рождения младшего сына Ф.Ахмедова - Адама.

Российский бизнесмен-меценат азербайджанского происхождения сенатор Фархад Ахмедов оказал помощь более 100 семьям шехидов и ветеранов в Гёйчайском и Исмаиллинском районах Азербайджана.

Ф.Ахмедов решил в день рождения сына сделать подарки детям шехидов и семьям ветеранов. Меценат искренне верит, что и его сын в будущем станет достойным гражданином и встанет на стражу Азербайджана.

В связи с этим ЗАО Aznar, руководимое Ф.Ахмедовым, отправило 75 семьям шехидов и ветеранов 50 жертвенных овец, а в Исмаиллы принадлежащее бизнесмену ООО «Кенд» отправило по одной живой овце каждой из 32 семей шехидов и ветеранов.

Также 8 января Ф.Ахмедов и члены его семьи посетили Аллею шехидов в Гёйчае и возложили цветы к могилам героев карабахской войны

Следует отметить, что Ахмедов регулярно направляет помощь и подарки семьям шехидов и ветеранов, а также нуждающимся семьям в Гёйчайском и Исмаиллинском районах. Сотни миллионов долларов были инвестированы бизнесменом в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность в этих районах, что позволило открыть множество постоянных рабочих мест.

Ф.Ахмедов в ходе 44-дневной Отечественной войны также отправлял посредством ЗАО Aznar помощь военным, сражавшимся на передовой, и эта акция была продолжена уже в виде помощи семьям шехидов. Ахмедов к тому же взял на себя все расходы по установке в Гёйчайском районе надгробий на могилах погибших в Отечественной войне.