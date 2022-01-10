Турецкий фермер Иззет Коджак надел на своих коров VR-очки и увеличил надои на 22%. Скотовод вдохновился экспериментом в Подмосковье, который показал: пасущиеся в виртуальной реальности животные чувствуют себя счастливее и дают больше молока. Об этом пишет The Science Times.

В VR-очках коровы видят летние зеленые пастбища, это снижает стресс и тревожность. Благодаря позитивным эмоциям животные Коджака стали давать 27 литров молока вместо прежних 22.

Коджак заявил, что впечатлен результатами использования VR-гарнитуры. До этого он пытался повысить надои своего стада сеансами прослушивания классической музыки.